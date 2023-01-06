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Впервые за 164 года. В Конгрессе США девятый раз не смогли выбрать нового спикера

Фото: Конгресс США в девятый раз не смог выбрать нового спикера (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Конгрессмены в девятый раз не смогли выбрать спикера Палаты представителей Конгресса США, побив рекорд, который держался с 1923 года. Тогда народным избранникам потребовалось 9 попыток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

А вот в 1859 году политики предприняли 44 попытки, прежде чем член палаты представителей Уильям Пеннингтон, республиканец из Нью-Джерси, выиграл этот пост.

Конгрессмены голосуют уже третий день подряд и намерены продолжать выдвижение кандидатур до определения победителя. Фаворитом на пост спикера является конгрессмен от республиканцев Кевин МакКарти.

Ему набрать нужно 218 голосов, что означает большинство в Палате представителей. Однако, чтобы завоевать этот пост, Маккарти нужна поддержка 20 правых республиканцев.

Кроме него на эту должность были выдвинуты еще два республиканца: конгрессмен Байрон Дональдс и конгрессмен Кевин Герн. Демократы выдвинули представителя Хакима Джеффриса.

Ранее мы писали, что республиканская партия уже третий день не может выбрать спикера Палаты представителей Конгресса США и начать работу.

Также РБК-Украина сообщало, что в среду, 4 января, лидеру Республиканской партии Кевину Маккарте снова не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить должность спикера, голосование перенесли на 12:00 четверга (19:00 по Киеву).

Ранее мы писали, почему в США не могут выбрать спикера Палаты представителей и чем это чревато для нашей страны.

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