Республіканці обирають спікера у Палаті представників третій день

Республіканська партія вже третій день поспіль не спроможня обрати спікера Палати представників Конгресу США і розпочати роботу.

Як зазначають експерти, Республіканська партія зіштовхнулась з кризою ідентичності, небаченою десятиліттями. Представник республіканців Каліфорнії Кевін Маккарті все ще продовжує боротьбу за наступника демократа Ненсі Пелосі на посаді спікера Палати представників.

Йому потрібно 218 голосів, що означає більшість у Палаті представників. Проте аби завоювати цю посаду, Маккарті заважає до 20 правих республіканців, які або не хочуть його як спікера, або хочуть вибити з нього достатньо поступок, щоб вони мали величезну владу як рядові законодавці.

"Без єдиного порядку денного та чіткого лідерства запал проти влади може поглинути саму партію. Після двох днів хаосу та плутанини в Палаті представників республіканці абсолютно чітко дали зрозуміти, хто очолює їхню партію: абсолютно ніхто", - пише The New York Times.

Як зазначає The Guardian, наразі Маккарті не вдалося отримати більшість або навіть наблизитися до неї загалом у шести раундах голосування.

"Нічого подібного в Палаті не траплялося протягом століття", - підкреслює видання.

Обструкцію Маккарті ведуть ультраправі представники Республіканської партії з групи, яка називає себе переконаними "республіканцями-магами". Тим не менш вони уникають заклику колишнього президента Дональда Трампа, хоча й вважаються його прихильниками, до членів Палати представників підтримати Маккарті як спікера.

"Внутрішньопартійну війну визначають маргінальні елементи, які, здається, скоріше прагнуть зруйнувати Палату представників, ніж відновити основу політичної партії, яка розчарувала виборців", - наголошує NYT.

Після того, як Маккарті не набрав голосів навіть у шостому турі, Палата представників перервала засідання до четверга, 5 січня, що викликало обурення демократів, які були готові засідати до пізньої ночі.

"Чому ж республіканці не можуть домовитися? Республіканська боротьба не пов’язана з добросовісністю консерваторів чи вправністю збору коштів, чи навіть відданістю пану Трампу. Справа полягає в тому, що партія не показала достатньо високих результатів у листопаді", - вважає NYT.

При цьому The Guardian зауважує, що фактично заблоковано роботу Конгресу, адже без спікера жодна справа Палати не може розпочатися, включаючи присягу своїх членів.

"Очікується, що голосування продовжиться сьогодні, Маккарті веде переговори зі своїми "повстанцями" і поки що відмовляється відступити та дозволити комусь іншому, наприклад правому Стіву Скалізу, посісти місце лідера на посту спікера", - констатує The Guardian.