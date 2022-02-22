"Впереди тяжелые испытания". Резников обратился к украинским военным

"Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но нас непременно ждет победа. Потому что мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей - это признак, что мы все делаем правильно", - говорится в заявлении.

По его словам, сейчас все усилия военно-политического руководства государства и командования ВСУ направлены на укрепление обороны.

"В частности, на максимальное привлечение помощи партнеров, часть из которой мы уже получили", - добавил он.

По его словам, многие на эмоциях будут подталкивать к хаотическим решениям.

"Мы этого не допустим. Наша сила - в единстве и уверенности. С холодной головой. Сохраняем спокойствие. Держим строй", - сказал он.