"Попереду тяжкі випробування". Резніков звернувся до українських військових

Він заявив, що Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною.

"Єдине, що відділяє від цього - Україна і українська армія. Наш вибір дуже простий - боронити свою країну, свій дім, своїх рідних. Для нас нічого не змінилося", - заявив він.

"Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру. Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда. Українську армію підтримує наш народ. Віра людей - це ознака, що ми усе робимо правильно", - йдеться в заяві.

За його словами, зараз усі зусилля військово-політичного керівництва держави і командування ЗСУ спрямовані на зміцнення оборони.

"Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів, частину з якої ми вже отримали", - додав він.

За його словами, багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень.

"Ми цього не допустимо. Наша сила - у єдності і впевненості. З холодною головою. Зберігаймо спокій. Тримаймо стрій", - сказав він.