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Ситуация на Донбассе. Вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим "тишины"

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Донецк, Вторник 22 февраля 2022 11:24
Ситуация на Донбассе. Вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим "тишины" Фото: вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим "тишины" (facebook com mod mil rus111)
Автор: Анастасия Рокитна

На Донбассе, по состоянию на 11:00, вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим "тишины". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Счастье - из станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Гнутовое - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Широкино - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Красногоровку - из противотанковых пушек МТ-12.
  • Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм.
  • Марьинку - из артиллерии калибра 122 мм.
  • Водяное - из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага. Уголовная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оценивается как стабильная", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе оккупационные войска продолжают обстрелять жилые районы. В городе Счастье Луганской области снаряд попал в жилой дом.

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