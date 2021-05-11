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Впереди два транша. Шмыгаль назвал условие продолжения переговоров с МВФ

Автор: Сергей Щербина

Украина возобновит переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), а также относительно получения следующего транша. Для этого необходимо, чтобы Верховная рада приняла несколько законов.

Такое заявление премьер-министр Денис Шмыгаль сделал в интервью РБК-Украина.

Он рассказал, что партнеров Украины "полностью удовлетворяют" закон о НАБУ, закон о ВРП, а также закон о НАПК

"Еще был принят закон по земельной реформе, сейчас будет на рассмотрении еще один. Это тоже два ключевых закона для макрофина и для МВФ. То есть по всем законодательным вопросам мы показали прогресс и продвинулись вперед", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что как только эти законы будут приняты во втором чтении, "мы выходим на переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества и получение транша".

В то же время, Шмыгаль отметил, что Украина не начинала с МВФ переговоры о новой программе.

"У нас пока продолжается действующая программа, фактически у нас впереди два транша", - сказал премьер.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) считает, что для выделения Украине очередного транша в рамках программы Stand By властям страны необходимо больше прогресса в политике и реформах.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина сможет рассчитывать на получение следующего транша кредита МВФ по программе Stand By не ранее сентября 2021 года

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Новости Украины МВФДенис Шмыгаль