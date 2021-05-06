МВФ ожидает от Украины большего прогресса для получения следующего транша

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что для выделения Украине очередного транша в рамках программы Stand By властям страны необходимо больше прогресса в политике и реформах. Одна из главных задач МВФ - борьба с коррупцией и укрепление госуправления.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс .

Он отметил, что переговоры с украинскими властями о выделении очередного транша продолжаются и были весьма продуктивными. “Что касается статуса, то необходимо достичь большего прогресса”, - уточнил Райс.

По его словам, программа МВФ направлена на помощь Украине в условиях кризиса и позволит обеспечить среднесрочную финансовую устойчивость, сохранить независимость Центробанка и гибкого обменного курса.

При этом Райс отметил, что главная задача программы - борьба с коррупцией и укрепление системы государственного управления.