Впереди два транша. Шмыгаль назвал условие продолжения переговоров с МВФ

Украина возобновит переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), а также относительно получения следующего транша. Для этого необходимо, чтобы Верховная рада приняла несколько законов.

Он рассказал, что партнеров Украины "полностью удовлетворяют" закон о НАБУ, закон о ВРП, а также закон о НАПК

"Еще был принят закон по земельной реформе, сейчас будет на рассмотрении еще один. Это тоже два ключевых закона для макрофина и для МВФ. То есть по всем законодательным вопросам мы показали прогресс и продвинулись вперед", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что как только эти законы будут приняты во втором чтении, "мы выходим на переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества и получение транша".

В то же время, Шмыгаль отметил, что Украина не начинала с МВФ переговоры о новой программе.

"У нас пока продолжается действующая программа, фактически у нас впереди два транша", - сказал премьер.