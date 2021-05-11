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Попереду два транші. Шмигаль назвав умову продовження переговорів з МВФ

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 10:30
Попереду два транші. Шмигаль назвав умову продовження переговорів з МВФ Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Україна відновить переговори щодо тексту меморандуму на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), а також щодо отримання наступного траншу. Для цього необхідно, щоб Верховна рада прийняла кілька законів.

Таку заяву прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив у інтерв'ю РБК-Україна.

Він розповів, що партнерів України "повністю задовольняють" закон про НАБУ, закон про ВРП, а також закон про НАЗК

"Ще був прийнятий закон щодо земельної реформи, зараз буде на розгляді ще один. Це теж два ключові закони для макрофіну і для МВФ. Тобто по всіх законодавчих питаннях ми показали прогрес і просунулися вперед", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що як тільки ці закони будуть прийняті в другому читанні, "ми виходимо на переговори по тексту меморандуму на продовження співпраці та отримання траншу".

У той же час, Шмигаль зазначив, що Україна не починала з МВФ переговори про нову програму.

"У нас поки триває діюча програма, фактично у нас попереду два транші",- сказав прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що для виділення Україні чергового траншу в рамках програми Stand By владі країни необхідно більше прогресу у політиці і реформах.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна зможе розраховувати на отримання наступного траншу кредиту МВФ за програмою Stand By не раніше вересня 2021 року

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