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Впав будівельний кран, зламані дерева та потоп: Київ накрив потужний ураган

Ілюстративне фото: Київ накрила гроза 22 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вдень вівторка, 22 липня столицю України, Київ, накрив шторм. У місті зламано дерева, затоплено вулиці та впав будівельний кран.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У мережі почала ширитись фото та відео сильної негоди у Києві. Зокрема, як повідомляє кореспондент РБК-Україна, на вулиці Глибочицькій через сильний вітер впав будівельний кран.

На фото видно, як виглядала будівля до та після негоди.

На відео видно, як вітер з дощем накриває столицю, а в якийсь момент починає падати кран. Наразі не відомо, чи є постраждалі внаслідок надзвичайної події.

Окрім цього в інших районах міста через зливу затопило вулиці та поламало дерева. На деяких вулицях рівень води піднявся настільки, що не можливо проїхати на авто.

Затримка транспорту

Через зливу у Києві спостерігається затримка громадського транспорту. Як повідомили в "Київпастранс":

  • затримується рух трамваїв  № 15 по вул. Дмитрівська з причини падіння дерева;
  • затримується рух трамваїв  №№ 1, 3, 15  по вул. Старовокзальна- вул.Жилянська - пл. Галицька  в зв'язку з складними погодними умовами.

Варто зауважити, що синоптики раніше попереджали про негоду для столиці. Зокрема, у Києві було оголошено перший рівень погодної небезпеки.

Злива у Києві

Минулими вихідними столицю накрила потужна злива - внаслідок цього затопило вулиці, а також місцеві канали писали про зупинку громадського транспорту.

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