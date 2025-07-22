Упал строительный кран, сломанные деревья и потоп: Киев накрыл мощный ураган

В сети начала распространяться фото и видео сильной непогоды в Киеве. В частности, как сообщает корреспондент РБК-Украина, на улице Глубочицкой из-за сильного ветра упал строительный кран.

На фото видно, как выглядело здание до и после непогоды.



На видео видно, как ветер с дождем накрывает столицу, а в какой-то момент начинает падать кран. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия.

Кроме этого в других районах города из-за ливня затопило улицы и поломало деревья. На некоторых улицах уровень воды поднялся настолько, что невозможно проехать на авто.

Задержка транспорта

Из-за ливня в Киеве наблюдается задержка общественного транспорта. Как сообщили в "Киевпастранс":

задерживается движение трамваев № 15 по ул. Дмитриевская по причине падения дерева;

задерживается движение трамваев №№ 1, 3, 15 по ул. Старовокзальная- ул.Жилянская - пл. Галицкая в связи со сложными погодными условиями.

Стоит заметить, что синоптики ранее предупреждали о непогоде для столицы. В частности, в Киеве был объявлен первый уровень погодной опасности.