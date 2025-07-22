Упал строительный кран, сломанные деревья и потоп: Киев накрыл мощный ураган

Днем вторника, 22 июля столицу Украины, Киев, накрыл шторм. В городе сломаны деревья, затоплены улицы и упал строительный кран.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В сети начала распространяться фото и видео сильной непогоды в Киеве. В частности, как сообщает корреспондент РБК-Украина, на улице Глубочицкой из-за сильного ветра упал строительный кран.
На фото видно, как выглядело здание до и после непогоды.
На видео видно, как ветер с дождем накрывает столицу, а в какой-то момент начинает падать кран. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия.
Кроме этого в других районах города из-за ливня затопило улицы и поломало деревья. На некоторых улицах уровень воды поднялся настолько, что невозможно проехать на авто.
Из-за ливня в Киеве наблюдается задержка общественного транспорта. Как сообщили в "Киевпастранс":
Стоит заметить, что синоптики ранее предупреждали о непогоде для столицы. В частности, в Киеве был объявлен первый уровень погодной опасности.
В минувшие выходные столицу накрыл мощный ливень - в результате этого затопило улицы, а также местные каналы писали об остановке общественного транспорта.
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