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Упал строительный кран, сломанные деревья и потоп: Киев накрыл мощный ураган

Иллюстративное фото: Киев накрыла гроза 22 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Днем вторника, 22 июля столицу Украины, Киев, накрыл шторм. В городе сломаны деревья, затоплены улицы и упал строительный кран.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В сети начала распространяться фото и видео сильной непогоды в Киеве. В частности, как сообщает корреспондент РБК-Украина, на улице Глубочицкой из-за сильного ветра упал строительный кран.

На фото видно, как выглядело здание до и после непогоды.

На видео видно, как ветер с дождем накрывает столицу, а в какой-то момент начинает падать кран. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия.

Кроме этого в других районах города из-за ливня затопило улицы и поломало деревья. На некоторых улицах уровень воды поднялся настолько, что невозможно проехать на авто.

Задержка транспорта

Из-за ливня в Киеве наблюдается задержка общественного транспорта. Как сообщили в "Киевпастранс":

  • задерживается движение трамваев № 15 по ул. Дмитриевская по причине падения дерева;
  • задерживается движение трамваев №№ 1, 3, 15 по ул. Старовокзальная- ул.Жилянская - пл. Галицкая в связи со сложными погодными условиями.

Стоит заметить, что синоптики ранее предупреждали о непогоде для столицы. В частности, в Киеве был объявлен первый уровень погодной опасности.

 

Ливень в Киеве

В минувшие выходные столицу накрыл мощный ливень - в результате этого затопило улицы, а также местные каналы писали об остановке общественного транспорта.

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