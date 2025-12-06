"Впали вже настільки низько". Зеленський відреагував на атаку РФ у День святого Миколая

"Є, на жаль, руйнування. Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу. Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це", - зазначив він.

За словами Зеленського, удари були завдані також по підприємствах і житлових будинках Київської області. Постраждали Дніпропетровщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Одещина, Львівщина, Волинь та Миколаївщина.

"Понад 650 дронів та 51 ракета, в тому числі аеробалістичні та балістичні", - додав він.

У регіонах є поранені, усім надають допомогу.

Зеленський додав, що головними цілями російських атак залишаються об’єкти енергетики.

"Мета росіян - зробити боляче мільйонам українців, і впали вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая", - наголосив президент.

Він закликав до збереження тиску на агресора.

"Санкції мають працювати, і так само наша ППО має працювати, а отже, потрібно зберігати підтримку захисників життя. Дякую всім, хто працює заради цього", - додав президент.