"Упали уже настолько низко". Зеленский отреагировал на атаку РФ в День святого Николая

"Есть, к сожалению, разрушения. От удара дронами в Фастове сгорело главное здание вокзала. Бессодержательный с военной точки зрения удар, и россияне не могли не понимать это", - отметил он.

По словам Зеленского, удары были нанесены также по предприятиям и жилым домам Киевской области. Пострадали Днепропетровская, Черниговская, Запорожская, Одесская, Львовская, Волынская и Николаевская области.

"Более 650 дронов и 51 ракета, в том числе аэробаллистические и баллистические", - добавил он.

В регионах есть раненые, всем оказывают помощь.

Зеленский добавил, что главными целями российских атак остаются объекты энергетики.

"Цель россиян - сделать больно миллионам украинцев, и упали уже настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая", - подчеркнул президент.

Он призвал к сохранению давления на агрессора.

"Санкции должны работать, и так же наша ПВО должна работать, а значит, нужно сохранять поддержку защитников жизни. Спасибо всем, кто работает ради этого", - добавил президент.