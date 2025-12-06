RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Упали уже настолько низко". Зеленский отреагировал на атаку РФ в День святого Николая

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

После ночной российской атаки по Украине во многих регионах продолжаются восстановительные работы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Есть, к сожалению, разрушения. От удара дронами в Фастове сгорело главное здание вокзала. Бессодержательный с военной точки зрения удар, и россияне не могли не понимать это", - отметил он.

По словам Зеленского, удары были нанесены также по предприятиям и жилым домам Киевской области. Пострадали Днепропетровская, Черниговская, Запорожская, Одесская, Львовская, Волынская и Николаевская области.

"Более 650 дронов и 51 ракета, в том числе аэробаллистические и баллистические", - добавил он.

В регионах есть раненые, всем оказывают помощь.

Зеленский добавил, что главными целями российских атак остаются объекты энергетики.

"Цель россиян - сделать больно миллионам украинцев, и упали уже настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая", - подчеркнул президент.

Он призвал к сохранению давления на агрессора.

"Санкции должны работать, и так же наша ПВО должна работать, а значит, нужно сохранять поддержку защитников жизни. Спасибо всем, кто работает ради этого", - добавил президент.

Обстрел Украины 6 декабря

В ночь на 6 декабря Россия нанесла масштабный удар по Украине, использовав дроны и ракеты.

Больше всего пострадал Фастов, где пострадала железнодорожная инфраструктура, из-за чего "Укрзализныця" срочно изменила маршруты пассажирских поездов. Прилеты зафиксированы также на вокзале города. Во время атак в Новых Петровцах под Киевом вспыхнули сильные пожары. В результате ударов по Киевской области пострадали три человека.

Западные регионы страны также подверглись обстрелам крылатых ракет РФ, что заставило польскую авиацию активизировать операции в воздушном пространстве страны.

Кроме того, российские войска атаковали энергетические объекты в ряде областей, из-за чего обесточивание зафиксировано в шести регионах Украины.

Подробнее о последствиях обстрелов читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВойна в УкраинеВладимир Зеленский