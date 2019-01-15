Возврат лекарств в аптеки: в Минздраве рассказали, что будут делать с некачественными препаратами

Фото: Ульяна Супрун (Виталий Носач, РБК-Украина)

Лекарственные препараты будут запрещены к обращению на фармацевтическом рынке

Лекарственные препараты, которые украинцы часто будут возвращать в аптеки, будут запрещены к обращению на фармацевтическом рынке. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Она напомнила, что теперь пациенты могут возвращать лекарственные препараты в аптеки, если лекарства неэффективны.

"Это позволит отследить производителей, которые постоянно выпускают на рынок неэффективные лекарства. Тогда мы сможем эти препараты запретить", - сказала Супрун.

По ее мнению, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками нуждается в усилении полномочий.

"Есть проблема - повысить качество работы Государственной службы лекарственных средств. Сейчас проходит реформа в самой Гослекслужбе. Чтобы они имели больше ответственности по инспекциям", - сказала Супрун.

Напомним, в конце декабря 2018 года в Минздраве сообщили, что украинцы смогут возвращать в аптеки приобретенные лекарства с 1 января 2019 года.

Отметим, возвращать в аптеки можно только лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества.