Возврат лекарств в аптеки: в Минздраве рассказали, что будут делать с некачественными препаратами

Лекарственные препараты будут запрещены к обращению на фармацевтическом рынке
Лекарственные препараты, которые украинцы часто будут возвращать в аптеки, будут запрещены к обращению на фармацевтическом рынке. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Она напомнила, что теперь пациенты могут возвращать лекарственные препараты в аптеки, если лекарства неэффективны.
"Это позволит отследить производителей, которые постоянно выпускают на рынок неэффективные лекарства. Тогда мы сможем эти препараты запретить", - сказала Супрун.
По ее мнению, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками нуждается в усилении полномочий.
"Есть проблема - повысить качество работы Государственной службы лекарственных средств. Сейчас проходит реформа в самой Гослекслужбе. Чтобы они имели больше ответственности по инспекциям", - сказала Супрун.
Напомним, в конце декабря 2018 года в Минздраве сообщили, что украинцы смогут возвращать в аптеки приобретенные лекарства с 1 января 2019 года.
Отметим, возвращать в аптеки можно только лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества.