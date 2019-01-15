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Повернення ліків в аптеки: у МОЗ розповіли, що будуть робити з неякісними препаратами

Новини » Суспільство    15.01.2019 - 19:43
Повернення ліків в аптеки: у МОЗ розповіли, що будуть робити з неякісними препаратами
Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

Лікарські препарати будуть заборонені до обігу на фармацевтичному ринку

Лікарські препарати, які українці часто будуть повертати в аптеки, будуть заборонені до обігу на фармацевтичному ринку. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Вона нагадала, що тепер пацієнти можуть повертати лікарські препарати в аптеки, якщо ліки неефективні.

"Це дозволить відстежити виробників, які постійно випускають на ринок неефективні ліки. Тоді ми зможемо ці препарати заборонити", - сказала Супрун.

На її думку, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками потребує посилення повноважень.

"Є проблема - підвищити якість роботи Державної служби лікарських засобів. Зараз проходить реформа в самій Держлікслужбі. Щоб вони мали більше відповідальності за інспекціям", - сказала Супрун.

Нагадаємо, в кінці грудня 2018 року в МОЗ повідомили, що українці зможуть повертати в аптеки придбані ліки з 1 січня 2019 року.

Зазначимо, повертати в аптеки можна тільки лікарські засоби і медичні вироби неналежної якості.

 

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