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В Минздраве рассказали, какие лекарства можно будет возвращать в аптеки

Новости » Общество    28.12.2018 - 15:35
В Минздраве рассказали, какие лекарства можно будет возвращать в аптеки
Иллюстративное фото (УНИАН)

В аптеки можно будет возвращать лекарства ненадлежащего качества

Возвращать в аптеки можно только лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В Минздраве объяснили, что для этого необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства средства или заменить препарат на аналогичный.

Как известно, с 1 января вступает в силу закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". В частности, закон вносит изменения в требования потребителя относительно лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

В ведомстве объяснили, что факт ненадлежащего качества подтверждается документами:

  • вывод относительно качества лекарственных средств, выданный подчиненным лабораторией территориального органа Гослекслужбы и / или уполномоченным лабораторией;
  • распоряжение Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщала, что граждане смогут возвращать в аптеки приобретенные лекарства с 1 января 2019 года. 

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