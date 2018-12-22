С января в аптеки можно будет возвращать лекарства

Фото: Ульяна Супрун (Виталий Носач, РБК-Украина)

Лекарства должны быть с неповрежденной упаковкой

Граждане смогут возвращать в аптеки приобретенные лекарства с 1 января 2019 года. Об этом сообщила журналистам и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает корреспондент РБК-Украина.

В то же время Супрун назвала ряд условий, при которых аптеки будут должны принимать приобретенные ранее лекарства.

"Когда аптека будет получать эти лекарства, они должны проверить, что они не были открыты, что они не были использованы и что ничего не было нарушено в регламенте самой упаковки и все остальное. Тогда в этом нет никакой угрозы", - сказала она.

Супрун сообщила, что сейчас министерство работает над реорганизацией Гослекслужбы, которая должна следить за лекарствами.

"Мы предоставляем им гораздо больше полномочий по инспекции. И они будут сами, региональные представители будут инспектировать, чтобы все это происходило правильно. И это большая ответственность на них, большая ответственность на аптеках", - сказала руководитель Минздрава

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в июне 2018 года, граждане Украины больше всего осведомлены о реформе системы здравоохранения.