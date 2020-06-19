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Возвращение к жесткому карантину сильно ударит по экономике, - Кабмин

Новости » Коронавирус     19.06.2020 - 14:44
Возвращение к жесткому карантину сильно ударит по экономике, - Кабмин
Фото: человек в маске (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зеленский подчеркнул, что украинцам необходимо разъяснять правила адаптивного карантина

В Кабинете министров предупреждают, что возвращение к жесткому карантину сильно ударит по экономике Украины. Такое заявление чиновники сделали на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходимо более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением", - указано в сообщении.

Зеленский в свою очередь подчеркнул необходимость четкой согласованной коммуникации с людьми по правилам карантина.

"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди будут это понимать, то больше будут придерживаться адаптивного карантина", - отметил глава государства.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что украинцы повально не выполняют условия карантина, и назвали это "анархией".

Как писало РБК-Украина, в Украине к переходу к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 областей.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийКабинет Министров Украиныкарантинэкономика Украины
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