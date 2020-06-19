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Повернення до жорсткого карантину сильно вдарить по економіці, - Кабмін

Новини » Коронавірус     19.06.2020 - 14:44
Повернення до жорсткого карантину сильно вдарить по економіці, - Кабмін
Фото: людина в масці (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський підкреслив, що українцям необхідно роз'яснювати правила адаптивного карантину

У Кабінеті міністрів попереджають, що повернення до жорсткого карантину сильно вдарить по економіці України. Таку заяву урядовці зробили на селекторній нараді щодо запобігання поширенню COVID-19 під головуванням президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Урядовці наголосили, що повернення до жорсткішого карантину буде сильним ударом по економіці, та погодилися, що необхідна тісніша координація в комунікаціях щодо заходів карантину з місцевою владою й населенням", - вказано у повідомленні.

Зеленський своєю чергою підкреслив потребу чіткої узгодженої комунікації з людьми щодо правил карантину.

"Треба чіткіше комунікувати, що таке адаптивний карантин і як він впливає на роботу громадських закладів, транспорту. Щоб був чітко й детально розписаний план, як мають працювати ресторани, пляжі, нічні клуби. Коли люди це розумітимуть, то більше дотримуватимуться адаптивного карантину", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що українці повально не виконують умови карантину, і назвали це "анархією".

Як писало РБК-Україна, в Україні до переходу до ослаблення карантину не готові Київ і ще 10 областей.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Володимир ЗеленськийКабінет Міністрів Україникарантинэкономика Украины
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