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Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина

Новости » Коронавирус     19.06.2020 - 12:26
Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина
Фото: человек в маске (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закарпатская область не готова к ослаблению сразу по двум показателям

В Украине к переходу к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 областей. В данных регионах превышен показатель инцидентности заболеваемостью коронавирусом, а Закарпатская область не проходит сразу по двум пунктам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина

Согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:

  • Киев - 13,82;
  • Винницкая область - 18,07;
  • Волынская область - 34,91;
  • Житомирская область - 15,57;
  • Закарпатская область - 36,21;
  • Ивано-Франковская область - 19,92;
  • Львовская область - 40,38;
  • Ровенская область - 40,08;
  • Тернопольская область - 22,44;
  • Харьковская область - 11,97;
  • Черновицкая область - 42,17.

В Закарпатской области также превышен показатель загруженности больничных кроватей - 52,71%.

Напомним, Минздрав будет инициировать усиление контроля карантина после ряда антирекордов по коронавирусу в Украине: речь идет о транспорте, некоторых супермаркетах.

Как писало РБК-Украина, в Украине за сутки зафиксировали еще 921 новый случай коронавируса.

Вчера в Министерстве здравоохранения сообщили о 829 новых случаях COVID-19.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинКоронавирус
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