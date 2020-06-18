ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минздраве назвали "анархией" поведение украинцев во время карантина

Новости » Коронавирус     18.06.2020 - 22:25
В Минздраве назвали "анархией" поведение украинцев во время карантина
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

В Минздраве возмущены тотальным несоблюдением украинцами карантинных рекомендаций

В Министерстве здравоохранения заявили, что украинцы повально не выполняют условия карантина. Без соблюдения всех рекомендуемых ограничений остановить распространение коронавируса невозможно.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

По его словам, сейчас Министерство контролирует и анализирует ситуацию с заболеваемостью по стране. Степанов напомнил, что вчера правительство внесло изменения в постановление, которое регламентирует карантин. В частности, были определены новые признаки, по которым будут усиливать ограничения при дальнейшем росте больных.

"Надо просто задуматься и придерживаться тех рекомендаций, которые даются, потому что там, иногда, простите, анархия полная происходит с точки зрения соблюдения правил карантина. Надо посмотреть на улицу, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе. Конечно, трудно говорить, что в такой способ мы можем сдерживать распространение коронавируса", - отметил Степанов.

Он добавил, что контролировать соблюдение карантина должны Госпотребслужба и Национальная полиция, но и самим гражданам "стоит задуматься и посмотреть на цифры" - на количество новых заболевших и умерших от коронавируса.

Напомним, уже несколько дней подряд Украина бьет коронавирусные антирекорды: вчера умерло рекордное количество человек, сегодня зафиксировали больше всего новых больных.

Также изо дня в день растет число регионов, в которых усложняется эпидситуация. По состоянию на сегодня, это 11 областей плюс Киев.

Если ситуация продолжит ухудшаться, с 22 июня в этих регионах могут ввести жесткий карантин.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь