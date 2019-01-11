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Возвращение в "Реал" или "Интер" было бы большой честью, - Моуринью

Новости » Спорт    11.01.2019 - 13:41
Возвращение в "Реал" или "Интер" было бы большой честью, - Моуринью
Фото: Жозе Моуринью (manutd.com)

Тренер хочет отдохнуть и подготовиться к новому этапу в карьере

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, чем планирует заниматься в ближайшем будущем. Его слова приводит Correio da Manha TV.

"Возвращение в "Реал" или "Интер" было бы для меня большой честью. Когда тренер или игрок возвращается в команду, это означает, что ранее он сделал для нее что-то хорошее. Именно такие у меня были ощущения при возвращении в «Челси", - сказала Моуринью. 

С его слов, если тренера зовут обратно, значит, его ценят.

"Сейчас у меня появилось право отдохнуть, расслабиться, взять паузу, покритиковать себя и спокойно проанализировать все, что я пережил за последние несколько лет. Обдумать все и подготовиться к новой главе своей карьеры", - добавил специалист.

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Новости Украины ИнтерРеалЖозе Моуриньютренер
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