Возвращение в "Реал" или "Интер" было бы большой честью, - Моуринью

Фото: Жозе Моуринью (manutd.com)

Тренер хочет отдохнуть и подготовиться к новому этапу в карьере

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, чем планирует заниматься в ближайшем будущем. Его слова приводит Correio da Manha TV.

"Возвращение в "Реал" или "Интер" было бы для меня большой честью. Когда тренер или игрок возвращается в команду, это означает, что ранее он сделал для нее что-то хорошее. Именно такие у меня были ощущения при возвращении в «Челси", - сказала Моуринью.

С его слов, если тренера зовут обратно, значит, его ценят.

"Сейчас у меня появилось право отдохнуть, расслабиться, взять паузу, покритиковать себя и спокойно проанализировать все, что я пережил за последние несколько лет. Обдумать все и подготовиться к новой главе своей карьеры", - добавил специалист.