Моуринью назвал два условия для возвращения в "Реал"

Фото: Жозе Моуринью (manutd.com)

Специалист пообщался с президентом клуба Флорентино Пересом

Португальский специалист Жозе Моуринью готов вернуться на пост главного тренера в мадридский "Реал", который он возглавлял с 2010 по 2013 год. Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo.

Моуринью общался с президентом "корлевского клуба" Флорентино Пересом и высказал свою готовность вернуться в команду, но при выполнении двух условий. Португалец хочет, чтобы клуб зимой приобрел сначала центрального полузащитника, а затем усилил атаку новым форвардом.

José Mourinho, que acaba de dar largas al Benfica, le ha dicho a Florentino Pérez que si es por él, no tiene problemas en hacerse cargo de equipo ahora. Eso sí, le pide refuerzos, sobre todo en el centro de la defensa y un goleador contrastado. — Francesc Aguilar (@MDpor_elmundo) January 7, 2019

Напомним, что ранее Моуринью был уволен из английского "Манчестер Юнайтед", который возглавлял с 2016 года. 55-летний специалист вместе с "Реалом" выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Ранее сообщалось, что он отверг предложение возглавить "Бенфику".

После 18 туров испанской Примеры "Реал" с 30 очками занимает в турнирной таблице 5 место и на 10 очков отстает от лидирующей "Барселоны".