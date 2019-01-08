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Моуринью назвал два условия для возвращения в "Реал"

Новости » Спорт    08.01.2019 - 14:06
Моуринью назвал два условия для возвращения в "Реал"
Фото: Жозе Моуринью (manutd.com)

Специалист пообщался с президентом клуба Флорентино Пересом

Португальский специалист Жозе Моуринью готов вернуться на пост главного тренера в мадридский "Реал", который он возглавлял с 2010 по 2013 год. Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo.

Моуринью общался с президентом "корлевского клуба" Флорентино Пересом и высказал свою готовность вернуться в команду, но при выполнении двух условий. Португалец хочет, чтобы клуб зимой приобрел сначала центрального полузащитника, а затем усилил атаку новым форвардом.

Напомним, что ранее Моуринью был уволен из английского "Манчестер Юнайтед", который возглавлял с 2016 года. 55-летний специалист вместе с "Реалом" выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Ранее сообщалось, что он отверг предложение возглавить "Бенфику".

После 18 туров испанской Примеры "Реал" с 30 очками занимает в турнирной таблице 5 место и на 10 очков отстает от лидирующей "Барселоны".

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Новости Украины РеалЖозе Моуриньютренер
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