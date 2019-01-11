Повернення в "Реал" або "Інтер" було б великою честю, - Моурінью

Фото: Жозе Моурінью (manutd.com)

Тренер хоче відпочити і підготуватися до нового етапу в кар'єрі

Колишній головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо розповів, чим планує займатися у найближчому майбутньому. Його слова наводить Correio da Manha TV.

"Повернення в "Реал" або "Інтер" було б для мене великою честю. Коли тренер або гравець повертається в команду, це означає, що раніше він зробив для неї щось хороше. Саме такі у мене були відчуття при поверненні в «Челсі", - сказала Моурінью.

З його слів, якщо тренера кличуть назад, значить, його цінують.

"Зараз у мене з'явилося право відпочити, розслабитися, узяти паузу, покритикувати себе і спокійно проаналізувати все, що я пережив за останні кілька років. Обміркувати все і підготуватися до нової чолі своєї кар'єри", - додав фахівець.