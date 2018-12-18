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"Манчестер Юнайтед" уволил Моуринью с поста главного тренера

Новости » Спорт    18.12.2018 - 11:59
"Манчестер Юнайтед" уволил Моуринью с поста главного тренера
Фото: Жозе Моуринью (manutd.com)

Имя исполняющего обязанности наставник будет названо в ближайшее время

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Клуб пожелал португальскому специалисту успехов в дальнейшей работе. Отмечается, что в ближайшее время будет объявлено о назначении исполняющего обязанности наставника до конца сезона, в то время как клуб начинает поиск нового тренера.

В настоящий момент "Манчестер Юнайтед" располагается на 6 строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 26 очков.

Моуринью возглавил МЮ летом 2016 года и за два с половиной года у руля команды выиграл с ней три трофея - Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы. Ранее специалист также работал в "Порту", "Челси", "Интере" и мадридском "Реале".

Напомним, ранее сообщалось, что французский специалист Зинедин Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае ухода Моуринью.

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