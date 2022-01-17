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Возвращение Порошенко: Рудык выступила против преследования и давления на лидеров оппозиции

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Киев, Понедельник 17 января 2022 10:05
Возвращение Порошенко: Рудык выступила против преследования и давления на лидеров оппозиции Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из всех обещаний власти решили выполнить только одно - посадить бывшего президента Петра Порошенко. Нынешние украинские власти преследуют оппозицию с еще большим рвением, чем во времена Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Голос", народного депутата Киры Рудык.

"Очевидно, что власть неспособна выполнить ни одно свое обещание и поэтому закрывает рот оппозиции разными способами", - заявила Рудык.

К сожалению, пока на границе враг наращивает свою армию, пока в стране не хватает энергоресурсов и из-за позорного состояния экономики цены непрерывно растут, власть не нашла лучшего, чем дать зрелищ - преследование несогласных, добавляет она.

"Когда в стране война и стотысячная армия врагов на границе, все политические оппоненты объединяются, потому что есть нечто более важное, чем политика - сохранить и отстоять нашу страну. Мы предлагали руку помощи от людей, имеющих опыт, как воевать с Путиным, которые были на фронте, которые защищали страну до него и будут это делать после него. Однако власти избрали другой путь - открывать новые и новые уголовные дела против лидеров оппозиции", - подчеркнула лидер "Голоса".

По ее мнению, такая позиция губительна не только для власти, но и для каждого украинца.

"Страна для меня важнее любых политических амбиций. Я здесь за правду, за демократию, за право на справедливость и за будущее Украины без авторитаризма и узурпации", - подчеркнула Кира Рудык.

Как сообщалось, в понедельник, 17 января бывший президент Петр Порошенко вернулся в Украину. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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