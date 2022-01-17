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Повернення Порошенка: Рудик виступила проти переслідування і тиску на лідерів опозиції

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Київ, Понеділок 17 січня 2022 10:05
Повернення Порошенка: Рудик виступила проти переслідування і тиску на лідерів опозиції Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З усіх обіцянок влада вирішила виконати лише одну - посадити колишнього президента Петра Порошенка. Нинішня українська влада переслідує опозицію з ще більшим завзяттям ніж за часів Віктора Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Голос", народного депутата Кіри Рудик.

"Очевидно, що влада нездатна виконати жодну свою обіцянку і тому закриває рота опозиції різними способами", - заявила Рудик.

На жаль, поки на кордоні ворог нарощує свою армію, поки в країні бракує енергоресурсів і через ганебний стан економіки ціни невпинно ростуть, влада не знайшла кращого, ніж дати видовищ - переслідування незгодних, додає вона.

"Коли в країні війна і стотисячна армія ворогів на кордоні, всі політичні опоненти об'єднуються, тому що є щось важливіше, ніж політика - зберегти і відстояти нашу країну. Ми пропонували руку допомоги від людей, які мають досвід, як воювати з Путіним, які були на фронті, які захищали країну до нього і будуть це робити після нього. Однак влада обрала інший шлях - відкривати нові і нові кримінальні справи проти лідерів опозиції", - підкреслила лідер "Голосу".

На її думку, така позиція згубна не лише для влади, а й для кожного українця.

"Країна для мене важливіша, ніж будь-які політичні амбіції. Я тут за правду, за демократію, за право на справедливість і за майбутнє України без авторитаризму і узурпації", - наголосила Кіра Рудик.

Як повідомлялося, у понеділок, 17 січня колишній президент Петро Порошенко повернувся до України. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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