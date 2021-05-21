Возвращение Минэкономики. Кабмин переименовал Министерство развития экономики

Кабинет министров решил переименовать Министерство развития экономики , торговли и сельского хозяйства Украины. Согласно постановлению, принятому 21 мая 2021 года, название было изменено на Министерство экономики Украины.

Об этом говорится на сайте Кабмина .

"Министерству экономики в месячный срок подать в установленном порядке на рассмотрение Кабинета министров Украины предложения касательно внесения в акты законодательства изменений, вытекающих из этого постановления", - постановило правительство.

Напомним, в сентябре 2019 года Кабмин под руководством тогдашнего премьера Алексея Гончарука переименовал ряд министерств. В частности, Министерство экономического развития и торговли было переименовано в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Добавим, на этой неделе Рада сменила руководителя Министерства развития экономики. Народные депутаты уволили с должности министра Игоря Петрашко.

Кресло Петрашко занял глава налоговой Алексей Любченко. Он также получил должность первого вице-премьер-министра.