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Повернення Мінекономіки. Кабмін перейменував Міністерство розвитку економіки

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Україна, П'ятниця 21 травня 2021 22:28
Повернення Мінекономіки. Кабмін перейменував Міністерство розвитку економіки Фото: Кабмін перейменував Міністерство розвитку економіки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів вирішив перейменувати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Відповідно до постанови, ухваленої 21 травня 2021 року, назву було змінено на Міністерство економіки України.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

"Міністерству економіки у місячний строк подати в установленому порядку на розгляд Кабінету міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають із цієї постанови", - постановив уряд.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Кабмін під керівництвом тодішнього прем'єра Олексія Гончарука перейменував низку міністерств. Зокрема, Міністерство економічного розвитку і торгівлі було перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Додамо, цього тижня Рада змінила керівника Міністерства розвитку економіки. Народні депутати звільнили з посади міністра Ігоря Петрашка.

Крісло Петрашка зайняв глава податкової Олексій Любченко. Він також отримав посаду першого віце-прем'єр-міністра.

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