Шмыгаль представил главу Минэкономики и дал ему первое поручение
Премьер-министр Денис Шмыгаль представил команде Министерства экономики нового руководителя. Им стал Алексей Любченко.
Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram.
Он подчеркнул, что у новоназначенного министра впереди много задач.
"Минэкономики взяло на себя обязательство подать наибольшее количество законопроектов. Поэтому сразу дал поручение господину Любченко активизировать законопроектную деятельность ведомства", - рассказал премьер-министр.
Он также отметил опыт Любченко, который, по словам премьера, "пригодится для воплощения важных задач".
Напомним, сегодня Алексей Любченко назначен первым вице-премьером - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Соответствующее решение приняла Верховная рада.
РБК-Украина писало, что 18 мая ВР поддержала отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.
Как рассказали в офисе президента, поводом для отставки Петрашко стал "дефицит инициатив, в том числе в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризи, а также претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством".