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Квин о возвращении дипломатов США в Киев: Пока не на постоянной основе

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Киев, Воскресенье 08 мая 2022 21:29
Квин о возвращении дипломатов США в Киев: Пока не на постоянной основе Фото: Кристина Квин (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Временная поверенная в делах США Кристина Квин поделилась впечатлениями от возвращения в Киев и раскрыла дальнейшие планы американского представительства в Украине.

Об этом сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, передает РБК-Украина.

Дипломат сделала специальное заявление по возвращению в Киев. В частности, отметил символизм даты – 8 мая – день окончания Второй мировой в Европе.

"Сегодня мы находимся 74 дня в неспровоцированной, неоправданной захватнической войне против Украины, которую ведет такой же развращенный агрессор, который, как и в 1945 году, будет повержен благодаря мужеству и решительности украинских военных и мирных жителей, выступающих против зла ради общего блага. Мы скорбим по потере храбрых военнослужащих и гражданских лиц, и мы подтверждаем нашу решимость объединиться в оппозиции против кричащих зверств России", – заявила Квин.

Временная поверенная вспомнила обещание американского госсекретаря Блинкена. Он во время недавнего визита в Киев пообещал президенту Зеленскому, что команда посольства в скором времени вернется в столицу Украины.

"Хотя мы еще здесь не на постоянной основе, я воспользуюсь этой возможностью, чтобы встретиться с друзьями и партнерами в украинском правительстве, международных организациях, дипломатическом сообществе и гражданском обществе, чтобы узнать, как лучше продолжать нашу поддержку храброго народа Украины", – резюмировала Квин. .

К слову, президент Зеленский встретился с канадским премьер-министром Трюдо в Киеве.

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