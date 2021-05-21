Возвращение Конституции Пилипа Орлика в Украину: стало известно, где будут выставлять оригинал

Оригинал Конституции Пилипа Орлика будут выставлять в заповеднике "София Киевская". Его привезут в Украину впервые, к 30-й годовщине Дня Независимости.
Оригинал документа можно будет увидеть уже летом, а потом он вернется обратно в Швецию.
"Спасибо... заповеднике "София Киевская", который примет Конституцию и обеспечит доступ всем желающим", - написал Ткеченко.
Ранее стало известно, что ко Дню Независимости Украины в страну привезут оригинал Конституции гетмана Пилипа Орлика. Шведская сторона согласилась передать на временную выставку оригинал документа на латинском языке.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что День независимости будет праздноваться три дня, и в рамках праздника пройдет большой военный парад на суше и на воде.