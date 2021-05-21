Повернення Конституції Пилипа Орлика в Україну: стало відомо, де будуть виставляти оригінал

Оригінал Конституції Пилипа Орлика будуть виставляти в заповіднику "Софія Київська". Його привезуть в Україну вперше, до 30-ї річниці Дня Незалежності.
Оригінал документу можна буде побачити вже влітку, а потім він повернеться назад до Швеції.
"Дякую... заповіднику "Софія Київська", який прийме Конституцію та забезпечить доступ усім охочим", - написав Ткеченко.
Раніше стало відомо, що до Дня незалежності України до країни привезуть оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика. Шведська сторона погодилася передати на тимчасову виставку оригінал документа латинською мовою.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що День незалежності України святкуватиметься три дні, і в рамках свята пройде великий військовий парад на суші і на воді.