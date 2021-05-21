RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Повернення Конституції Пилипа Орлика в Україну: стало відомо, де будуть виставляти оригінал

Автор: РБК-Україна

Оригінал Конституції Пилипа Орлика будуть виставляти в заповіднику "Софія Київська". Його привезуть в Україну вперше, до 30-ї річниці Дня Незалежності.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко в Telegram.

Оригінал документу можна буде побачити вже влітку, а потім він повернеться назад до Швеції.

"Дякую... заповіднику "Софія Київська", який прийме Конституцію та забезпечить доступ усім охочим", - написав Ткеченко.

Раніше стало відомо, що до Дня незалежності України до країни привезуть оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика. Шведська сторона погодилася передати на тимчасову виставку оригінал документа латинською мовою.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що День незалежності України святкуватиметься три дні, і в рамках свята пройде великий військовий парад на суші і на воді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Конституция