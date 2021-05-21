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В Украину ко Дню независимости привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика

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Киев, Пятница 21 мая 2021 11:33
В Украину ко Дню независимости привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Ко Дню независимости Украины в страну привезут оригинал Конституции гетмана Пилипа Орлика. Шведская сторона согласилась передать на временную выставку оригинал документа на латинском языке.

Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я обещал сюрприз и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство", - отметил Кулеба.

По его словам, это станет еще одним шагом восстановления исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы и Украинской Народной Республики. Он добавил, что по поручению президента Владимира Зеленского МИД попросил Швецию предоставить оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика для временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины независимости.

Кулеба добавил, что шведская сторона предлагала копию, но Киев настоял на оригинале, который никогда не был в Украине. Кроме того, будет экспонироваться гетманская булава, которая по легенде после Ивана Мазепы была у Пилипа Орлика.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что День независимости Украины будет праздноваться три дня, и в рамках праздника пройдет большой военный парад на суше и на воде.

Также он заявлял, что большинство украинцев должны привить от COVID до Дня независимости.

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