В Украину ко Дню независимости привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика

Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я обещал сюрприз и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство", - отметил Кулеба.

По его словам, это станет еще одним шагом восстановления исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы и Украинской Народной Республики. Он добавил, что по поручению президента Владимира Зеленского МИД попросил Швецию предоставить оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика для временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины независимости.

Кулеба добавил, что шведская сторона предлагала копию, но Киев настоял на оригинале, который никогда не был в Украине. Кроме того, будет экспонироваться гетманская булава, которая по легенде после Ивана Мазепы была у Пилипа Орлика.