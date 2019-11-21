Возвращение катеров Украине обсуждалось телефоном без дополнительных условий, - Зеленский

Вопрос возвращения из российского плена украинских военных катеров, которые год назад были захвачены возле Керченского пролива, обсуждался телефону. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга в Очакове, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, никаких дополнительных условий для возвращения кораблей не было и украинская сторона не давала в обмен на корабли никаких обещаний.

"Я договорился ни на каких условиях (о возвращении, - ред.), а просто по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего в обмен не обещал. Но мне казалось, и нам кажется, и не просто кажется - мы знаем, что мы правы. Поэтому наши ребята должны были вернуться. Я благодарен всем, кто это сделал. Никаких условий нет", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, президент не уточнил про телефонные разговоры ничего и с кем именно были эти разговоры. Однако в августе Зеленский имел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны согласовали нормандскую встречу и подписание новых документов.

Напомним, первая телефонная беседа Зеленского и Путина состоялась в июле 2019 года. Тогда в Кремле сообщили, что обсуждались в том числе вопросы возврата удерживаемых лиц.

Добавим, Зеленский в Очакове после осмотра возвращенных домой катеров отметил, что их ремонт продлится три месяца.

В мае 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, а также вернуть Украине захваченные военные корабли.