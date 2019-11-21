Повернення катерів Україні обговорювалося телефоном без додаткових умов, - Зеленський

Питання повернення із російського полону українських військових катерів, які рік тому були захоплені біля Керченської протоки, обговорювалося телефоном. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у ході брифінгу в Очакові, передає РБК-Україна.

За словами глави держави, жодних додаткових умов для повернення кораблів не було і українська сторона не давала в обмін на кораблі жодних обіцянок.

"Я домовився ні на яких умовах (про повернення, - ред.), а просто по телефону про повернення наших моряків і наших катерів. Я нічого ніде не підписував, нічого в обмін не обіцяв. Але мені здавалось, і нам здається, і не просто здається - ми знаємо, що ми праві. Тому наші хлопці повинні були повернутись. Я вдячний всім, хто це зробив. Ніяких умов немає", - підкреслив Зеленський.

Зазначимо, президент не уточнив про телефонні розмови нічого та з ким саме були ці розмови. Проте у серпні Зеленський мав телефонну розмову із російським президентом Володимиром Путіним. Сторони погодили нормандську зустріч та підписання нових документів.

Нагадаємо, перша телефонна розмова Зеленського і Путіна відбулась у липні 2019 року. Тоді у Кремлі повідомили, що обговорювалися зокрема питання повернення утримуваних осіб.

Додамо, Зеленський в Очакові псля огляду повернених додому катерів зазначив, що їх ремонт триватиме три місяці.

У травні 2019 Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна звільнити українських моряків, які були затримані восени минулого року, а також повернути Україні захоплені військові кораблі.