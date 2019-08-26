Возросло количество жертв столкновения самолета с вертолетом на Майорке

Фото: крушение на Майорке (twitter.com/nieuwsselectie)

На борту немецкого вертолета находилась семейная пара с двумя детьми

В результате столкновения в небе над испанским островом Майорка в воскресенье, 25 августа, сверхлегкого самолета с вертолетом погибли 7 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили власти Майорки, передает РБК-Украина со ссылкой на их Twitter.

На данный момент известно, что на борту немецкого вертолета, кроме пилота, находилась семейная пара с двумя детьми, а пилот испанского самолета перевозил одного пассажира.

Личности жертв устанавливаются.

Инцидент произошел в глубине острова, в районе города Инка, по словам очевидцев, один из обломков самолета упал на землю всего в пяти метрах от жилого дома.

Еще до прибытия аварийных спецслужб местные жители попытались потушить пламя на месте падения собственными силами.

Расследованием обстоятельств, при которых произошла авария, занимаются Гражданская гвардия Испании и представители гражданской авиации.

Напомним, ранее сообщалось о пяти погибших на Майорке в результате столкновения вертолета и небольшого самолета.

Также РБК-Украина сообщало, что 20 августа, в Греции в районе острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого находились россияне.