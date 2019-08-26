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Зросла кількість жертв зіткнення літака з вертольотом на Майорці

Новини » Надзвичайні події    26.08.2019 - 03:53
Зросла кількість жертв зіткнення літака з вертольотом на Майорці
Фото: катастрофа на Майорці (twitter.com/nieuwsselectie)

На борту німецького вертольота перебувала сімейна пара з двома дітьми

У результаті зіткнення в небі над іспанським островом Майорка у неділю, 25 серпня, надлегкого літака з вертольотом загинули 7 осіб, у тому числі двоє дітей. Про це повідомили власті Майорки, передає РБК-Україна з посиланням на їхній Twitter.

Наразі відомо, що на борту німецького вертольота, крім пілота, перебувала сімейна пара з двома дітьми, а пілот іспанського літака перевозив одного пасажира.

Особи жертв встановлюються.

Інцидент стався в глибині острова, в районі міста Інка, зі слів очевидців, один із уламків літака впав на землю лише за п'ять метрів від житлового будинку.

Ще до прибуття аварійних спецслужб місцеві жителі спробували загасити полум'я на місці падіння власними силами.

Розслідування обставин, за яких сталася аварія, проводять Цивільна гвардія Іспанії і представники цивільної авіації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про п'ять загиблих на Майорці в результаті зіткнення вертольота і невеликого літака.

Також РБК-Україна повідомляло, що 20 серпня, в Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого перебували росіяни.

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