UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Возросло количество жертв лесных пожаров в Алжире

Автор: Инна Собора

Правительство заявило, что в результате лесных пожаров в Алжире во вторник погибли 42 человека. Среди погибших - 25 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Десятки отдельных пожаров бушевали в лесных районах на севере Алжира с вечера понедельника.

Министр внутренних дел страны Камель Бельджуд заявил о поджоге.

"Только преступные руки могут быть причиной одновременного возникновения около 50 пожаров в нескольких населенных пунктах", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Алжире погибли 32 человека.

РБК-Украина писало, что в Алжире лесные пожары добрались до жилых домов, есть погибшие и пострадавшие.

Читайте РБК-Украина в Google News
АлжирПожар