В Алжире лесные пожары добрались до жилых домов: есть погибшие и пострадавшие
В Алжире лесные пожары возникли возле жилых домов. В результате 3 человека погибли, 4 пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Государственное информационное агентство страны сообщило о последствиях пожара, который возник в горных районах к востоку от столицы Алжир. Огонь достиг жилых домов и жителям пришлось бежать от стихии.
В результате пожаров трое человек погибли, еще четверо пострадали.
Несколько пожаров пытаются сдерживать спасатели и вертолеты. Огонь также угрожает провинции Тизи-Узу, которая находится примерно в 100 км (62 милях) от Алжира.
Напомним, что в Алжире произошло крушения украинского самолета АН-12. В результате погибли члены экипажа.
Также сообщалось, что в Алжире столкнулись два автобуса. Это привело к 20 жертвам и десяткам пострадавших.