Зросла кількість жертв лісових пожеж в Алжирі

Уряд заявив, що в результаті лісових пожеж в Алжирі у вівторок загинули 42 людини. Серед загиблих - 25 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Десятки окремих пожеж вирували в лісових районах на півночі Алжиру з вечора понеділка.
Міністр внутрішніх справ країни Камель Бельджуд заявив про підпал.
"Тільки злочинні руки можуть бути причиною одночасного виникнення близько 50 пожеж в кількох населених пунктах", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що в результаті лісових пожеж в Алжирі загинули 32 людини.
РБК-Україна писало, що в Алжирі лісові пожежі дісталися до житлових будинків, є загиблі і постраждалі.