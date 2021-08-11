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Зросла кількість жертв лісових пожеж в Алжирі

Автор: Инна Собора

Уряд заявив, що в результаті лісових пожеж в Алжирі у вівторок загинули 42 людини. Серед загиблих - 25 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Десятки окремих пожеж вирували в лісових районах на півночі Алжиру з вечора понеділка.

Міністр внутрішніх справ країни Камель Бельджуд заявив про підпал.

"Тільки злочинні руки можуть бути причиною одночасного виникнення близько 50 пожеж в кількох населених пунктах", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в результаті лісових пожеж в Алжирі загинули 32 людини.

РБК-Україна писало, що в Алжирі лісові пожежі дісталися до житлових будинків, є загиблі і постраждалі.

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