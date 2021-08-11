В результате лесных пожаров в Алжире погибли 32 человека, в том числе 25 солдат

В лесных пожарах в Алжире погибло 32 человека, в их числе 25 солдат. Они погибли, спасая местных жителей от лесных пожаров, опустошающих горные леса и деревни к востоку от столицы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Президент Алжира написал в Твиттере, что солдаты спасли 100 граждан от пожаров в двух районах Кабиле - региона, где проживает берберское население североафриканской страны. В ходе тушения пожаров пострадали одиннадцать солдат, четверо из них серьезно, сообщили в Минобороны.

Район Кабиле, расположенный в 100 км к востоку от столицы Алжира, усеян труднодоступными деревнями и имеет ограниченное количество воды. Некоторые жители бежали, в то время как другие пытались сдержать огонь самостоятельно, используя ведра, ветки и примитивные инструменты. В регионе нет водосбросных самолетов.