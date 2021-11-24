ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Возросло количество жертв ДТП на рождественском параде. Водителю грозит пожизненное заключение

Новина українською →
США, Среда 24 ноября 2021 03:25
Возросло количество жертв ДТП на рождественском параде. Водителю грозит пожизненное заключение Фото: возросло количество жертв ДТП на рождественском параде (twitter.com/jeregishWGAL)
Автор: Анна Полисученко

Возросло количество жертв ДТП на рождественском параде. Водителю грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В больнице от полученных в результате наезда травм скончался восьмилетний Джексон Спаркс. Мальчик наблюдал за парадом вместе с братом, который все еще находится в медучреждении.

Ранее сообщалось, что жертвами наезда также стали пять человек от 52 до 81 года, в том числе члены клуба танцующих бабушек и служащий банка. Кроме того, в результате инцидента пострадали 62 человека, среди которых много детей.

Ранее мы писали, что автомобиль въехал в толпу на рождественском параде в Висконсине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Соединенные Штаты Америки
NEWS
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
DAILY
Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"