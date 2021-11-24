Возросло количество жертв ДТП на рождественском параде. Водителю грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

В больнице от полученных в результате наезда травм скончался восьмилетний Джексон Спаркс. Мальчик наблюдал за парадом вместе с братом, который все еще находится в медучреждении.

Ранее сообщалось, что жертвами наезда также стали пять человек от 52 до 81 года, в том числе члены клуба танцующих бабушек и служащий банка. Кроме того, в результате инцидента пострадали 62 человека, среди которых много детей.