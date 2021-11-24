Зросла кількість жертв ДТП на різдвяному параді. Водієві загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

У лікарні від отриманих в результаті наїзду травм помер восьмирічний Джексон Спаркс. Хлопчик спостерігав за парадом разом з братом, який все ще перебуває в медзакладі.

Раніше повідомлялося, що жертвами наїзду також стали п'ять осіб від 52 до 81 року, в тому числі члени клубу танцюючих бабусь і службовець банку. Крім того, в результаті інциденту постраждали 62 людини, серед яких багато дітей.