ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Харькове произошло массовое отравление, в больницах 25 человек

Новина українською →
Харьков, Четверг 17 июня 2021 15:59
В Харькове произошло массовое отравление, в больницах 25 человек Фото: в Харьковском общепите отравились люди (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: РБК-Украина

В Харькове произошло массовое отравление с диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы 25 человек. Все они связывают отравление с едой из общепита.

Об этом говорится в сообщении Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что на данный момент зарегистрировано 25 случаев отравления - 19 взрослых и 6 детей. Пациенты госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз-гастроэнтероколит, средней степени тяжести.

"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичный опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что пациенты связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", - говорится в сообщении.

Для локализации и ликвидации вспышки организовано и проводится эпидемиологическое расследование.

Напомним, ранее в Одесской области произошло массовое отравление в детском санатории. Всего заболели 30 детей.

До этого в Черновицкой области произошло массовое отравление в детском саду. За медицинской помощью обратились 26 детей и двое взрослых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков отравление
NEWS
Дожди отходят. В Украину идет жара до +32 на выходные
Дожди отходят. В Украину идет жара до +32 на выходные
DAILY
Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве