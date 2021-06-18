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Зросла кількість госпіталізованих через масове отруєння у мережі ресторанів в Харкові

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П'ятниця 18 червня 2021 08:09
Зросла кількість госпіталізованих через масове отруєння у мережі ресторанів в Харкові Фото: масове отруєння у Харкові сталося в мережі ресторанів (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

У Харкові в лікарні госпіталізовані 45 людей, які отруїлися в мережі ресторанів. Серед постраждалих - 17 дітей.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Наразі проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів.

"17 червня у м. Харків з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано до лікувальних закладів 45 осіб, з них 17 дітей (попередньо вживали їжу з мережі ресторанів)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про 34 отруєних у мережах ресторанів. Усі були в стані середньої тяжкості.

Із 17 червня заклади, де отруїлися відвідувачі, не працюють, у них провели дезінфекцію та взяли зразки продуктів.

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Харків отруєння
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