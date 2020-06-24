Возросло число жертв землетрясения в Мексике

Число погибших жителей мексиканского штата Оахака вследствие землетрясения возросло до четырех. Ранее было известно об одной жертве.

Об этом сообщает геологическая служба США.

Магнитуда 7,5 была примерно - именно такой силы были подземные толчки

Первого погибшего обнаружили в городе Крусесита. Позже под завалами и разрушениями, которые последовали за землетрясением, нашли еще три тела.

Кроме того, из-за подземных толчков были повреждены дороги, линии электропередач, больницы, несколько церквей.

Напомним, очаг землетрясения залегал на глубине 12 км, а после землетрясения объявили об угрозе цунами для Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

Ранее в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4.