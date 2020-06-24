Зросла кількість жертв землетрусу в Мексиці

Кількість загиблих жителів мексиканського штату Оахака внаслідок землетрусу зросла до чотирьох. Раніше було відомо про одну жертву.

Про це повідомляє геологічна служба США.

Магнітуда 7,5 була приблизно - саме такої сили були підземні поштовхи

Першого загиблого виявили в місті Крусесіта. Пізніше під завалами і руйнуваннями, які почалися слідом за землетрусом, знайшли ще три тіла. Також відомо про близько 30 поранених.

Фото: наслідки землетрусу (Instagram/politico.sr)

Крім того, підземними поштовхами були пошкоджені дороги, лінії електропередач, лікарні, кілька церков.

Нагадаємо, осередок землетрусу залягав на глибині 12 км, а після землетрусу оголосили про загрозу цунамі для Мексики, Гондурасу, Сальвадору і Гватемали.

Раніше у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 7,4.