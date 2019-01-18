ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Зросла кількість жертв теракту в столиці Колумбії

Новини » Надзвичайні події    18.01.2019 - 03:10
Зросла кількість жертв теракту в столиці Колумбії
Фото: на місці вибуху (twitter.com/TheGlobalNewss)

За останніми даними, біля поліцейської академії в Боготі загинули 10 і постраждали 66 осіб

У столиці Колумбії Боготі в результаті вибуху біля будівлі поліцейської академії, за останніми даними, загинуло 10 осіб, 66 отримали поранення. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни, передає РБК-Україна з посиланням на AP.

За інформацією агентства, серед загиблих - панамець і громадянина Еквадору.

"Це напад не тільки на молодь, сили безпеки або поліцію. Це напад на суспільство. Цей божевільний терористичний акт не залишиться безкарним", - заявив президент Колумбії Іван Дуке, який прибув на місце вибуху.

У Департаменті охорони здоров'я Боготи закликали жителів здати кров, щоб допомогти в лікуванні поранених.

Поки жодна збройна група не взяла на себе відповідальності за теракт, водночас головний прокурор Нестор Мартінес заявив, що напад скоїла людина на ім'я Хосе Альдемаро Рохас, який вів пікап Nissan, навантажений 80 кг пентоліту.

 

Фото: на місці вибуху в Боготі (AP)

Нагадаємо, у столиці Колумбії Боготі у четвер, 17 січня, прогримів потужний вибух біля будівлі поліцейської академії. Раніше повідомлялося про 8 загиблих і 10 поранених. Мер Боготи Енріке Пеньялоса назвав вибух терористичним актом.

Кількість жертв теракту в Кенії зросла до 21 Колумбія запровадить санкції проти Венесуели
Новини України КолумбияТеракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся