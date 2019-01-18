Зросла кількість жертв теракту в столиці Колумбії

Фото: на місці вибуху (twitter.com/TheGlobalNewss)

За останніми даними, біля поліцейської академії в Боготі загинули 10 і постраждали 66 осіб

У столиці Колумбії Боготі в результаті вибуху біля будівлі поліцейської академії, за останніми даними, загинуло 10 осіб, 66 отримали поранення. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни, передає РБК-Україна з посиланням на AP.

За інформацією агентства, серед загиблих - панамець і громадянина Еквадору.

"Це напад не тільки на молодь, сили безпеки або поліцію. Це напад на суспільство. Цей божевільний терористичний акт не залишиться безкарним", - заявив президент Колумбії Іван Дуке, який прибув на місце вибуху.

У Департаменті охорони здоров'я Боготи закликали жителів здати кров, щоб допомогти в лікуванні поранених.

BREAKING NEWS: Bomb Truck in Bogotá leaves at least 8 dead and 23 injured when exploiting next to the Police School of Francisco de Paula de Santander. #Bogota. #Colombia pic.twitter.com/cRwhsowJSM — Breaking News (@of_BreakingNews) January 17, 2019

Поки жодна збройна група не взяла на себе відповідальності за теракт, водночас головний прокурор Нестор Мартінес заявив, що напад скоїла людина на ім'я Хосе Альдемаро Рохас, який вів пікап Nissan, навантажений 80 кг пентоліту.

Фото: на місці вибуху в Боготі (AP)

Нагадаємо, у столиці Колумбії Боготі у четвер, 17 січня, прогримів потужний вибух біля будівлі поліцейської академії. Раніше повідомлялося про 8 загиблих і 10 поранених. Мер Боготи Енріке Пеньялоса назвав вибух терористичним актом.