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Возросло число жертв в результате удара по остановке в Николаеве

Фото: число погибших в результате ракетного удара по остановке в Николаеве возросло (t.me/senkevichonline)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате ракетного удара по остановке общественного транспорта в Николаеве 29 июля возросло до восьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Сенкевича.

"В понедельник в больнице умер мужчина 1964 г. р. Ему сделали несколько операций, но ранения, которые он получил, были несовместимы с жизнью", - написал он.

Добавим, что в результате атаки оккупантов ранения получили еще 19 человек.

Напомним, 29 июля россияне обстреляли остановку общественного транспорта в Корабельном районе Николаева. В тот же день 5 человек погибли, еще 2 умерли в больнице 30 июля.

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Николаев